IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat 12,39 Poin ke Level 6.731

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat pada perdagangan Rabu (14/6/2023). IHSG hari ini dibuka menguat 12,39 poin atau 0,18% ke posisi 6.731,40.
Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,60 poin atau 0,17% ke posisi 954,18.
Sebelumnya, analis memproyeksi IHSG berpeluang mengalami penguatan menuju level 6.767 sebagai resisten Fibonacci terdekat.
Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG membentuk candle doji dengan higher high-low pada Selasa (13/6/2023), yang mengindikasikan adanya pullback minor dan masih bergerak di atas garis SMA-20.
“Oleh karena itu IHSG mempertahankan peluang melanjutkan penguatan menuju 6.767 sebagai resisten Fibonacci terdekat,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (13/6/2023).