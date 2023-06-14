IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat 12,39 Poin ke Level 6.731

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat pada perdagangan Rabu (14/6/2023). IHSG hari ini dibuka menguat 12,39 poin atau 0,18% ke posisi 6.731,40.

Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,60 poin atau 0,17% ke posisi 954,18.

Sebelumnya, analis memproyeksi IHSG berpeluang mengalami penguatan menuju level 6.767 sebagai resisten Fibonacci terdekat.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG membentuk candle doji dengan higher high-low pada Selasa (13/6/2023), yang mengindikasikan adanya pullback minor dan masih bergerak di atas garis SMA-20.

“Oleh karena itu IHSG mempertahankan peluang melanjutkan penguatan menuju 6.767 sebagai resisten Fibonacci terdekat,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (13/6/2023).