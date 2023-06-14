Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat 12,39 Poin ke Level 6.731

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:32 WIB
IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat 12,39 Poin ke Level 6.731
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat pada perdagangan Rabu (14/6/2023). IHSG hari ini dibuka menguat 12,39 poin atau 0,18% ke posisi 6.731,40.

Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,60 poin atau 0,17% ke posisi 954,18.

Sebelumnya, analis memproyeksi IHSG berpeluang mengalami penguatan menuju level 6.767 sebagai resisten Fibonacci terdekat.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG membentuk candle doji dengan higher high-low pada Selasa (13/6/2023), yang mengindikasikan adanya pullback minor dan masih bergerak di atas garis SMA-20.

“Oleh karena itu IHSG mempertahankan peluang melanjutkan penguatan menuju 6.767 sebagai resisten Fibonacci terdekat,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (13/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/278/3192453/ihsg_menguat-3wug_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192360/ihsg_dibuka_menguat-Y2Vi_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.545
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement