HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Ramaikan Sharia Investment Week 2023 Mulai 15 hingga 17 Juni

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:04 WIB
MNC Sekuritas Ramaikan Sharia Investment Week 2023 Mulai 15 hingga 17 Juni
MNC Sekuritas ramaikan Sharia Investment Week (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mendukung acara Sharia Investment Week 2023 selama tiga hari berturut-turut di FX Mall Sudirman, Jakarta. Sharia Investment Week 2023 digelar pada 15-17 Juni 2023.

Agenda tahunan untuk meningkatkan literasi pasar modal syariah ini diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Berbagai kegiatan akan digelar secara hybrid seperti seminar pasar modal syariah, pameran, dan acara hiburan lainnya.

Anda dapat mengunjungi booth MNC Sekuritas untuk memulai langkah investasi di pasar modal syariah. Tak hanya itu, Anda dapat mengikuti pemeriksaan keuangan dan kesehatan secara gratis! Raih kesempatan memenangkan doorprize dari MNC Sekuritas senilai total Rp 3 juta rupiah dan bonus akun Virtual Trading dengan Virtual Deposit senilai Rp 100 juta.

Saksikan juga Talkshow “Navigating The Evolving Technology in Islamic Investment” yang menghadirkan tiga narasumber sekaligus, yaitu Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya, dan Investor Influencer Samuel Ray pada Jumat, 16 Juni 2023, pukul 10.00–11.30 WIB secara offline. Bagi Anda yang berada di luar kota Jakarta, jangan khawatir karena Anda dapat mampir ke virtual booth MNC Sekuritas dan menyaksikan talkshow secara virtual melalui www.idxsiw.id

