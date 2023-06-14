Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perusahaan Daging Terbesar di AS PHK 228 Karyawan

Dovana Hasiana , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:37 WIB
Perusahaan Daging Terbesar di AS PHK 228 Karyawan
Tyson Foods PHK massal (Foto: Shutterstock)
JAKARTA — Perusahaan daging terbesar Amerika Serikat (AS) Tyson Foods melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tyson Foods berusaha untuk memangkas biaya dengan PHK massal 228 karyawan perusahaan di Illinois.

Karyawan yang terdampak adalah yang menolak untuk pindah ke kantor pusat perusahaan di Arkansas. Melansir Reuters, Rabu (14/6/2023), 228 karyawan yang diberhentikan adalah mereka yang tersisa di perusahaan sampai kantor Chicago dan Downers Grove tutup.

Perusahaan mengatakan, PHK ini akan berdampak terhadap 177 karyawan dari kantor di pusat kota Chicago dan 51 karyawan di pinggiran kota Downers Grove, Illinois, mulai 31 Juli.

Kantor tersebut memiliki sekitar 500 karyawan secara keseluruhan pada Oktober lalu, ketika Tyson mengumumkan keputusan untuk mengkonsolidasikan kantor perusahaan. Terdapat karyawan yang menolak keputusan tersebut dan beberapa bahkan telah pergi dari perusahaan. Ini disebabkan karena Tyson telah bergulat dengan harga tinggi untuk membeli ternak untuk diolah dan penurunan permintaan daging di tengah inflasi yang tinggi.

"Mereka yang terkena dampak disebabkan oleh konsolidasi kantor perusahaan," ujar Juru Bicara Perusahaan.

Termasuk PHK di kantor lain di Dakota Dunes, South Dakota, Tyson akan melenyapkan sekitar 490 karyawan perusahaan yang memilih untuk tidak pindah, dari sekitar 1.000 pekerja.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
