Target 30 Juta UMKM Masuk Digital di 2024 Tercapai?

JAKARTA - Indonesia menargetkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengaku optimis terhadap hal itu karena melihat pola belanja masyarakat yang berubah secara daring sejak pandemi Covid-19 melanda.

BACA JUGA:

"Jumlah pelaku usaha yang telah masuk ekosistem digital (onboarding) pada akhir 2022 yaitu sebanyak lebih dari 20 juta UMKM. Untuk itu, saya optimistis target 30 juta UMKM onboarding pada 2024 dapat tercapai," katanya dalam keterangannya, Rabu (14/6/2023).

Berdasarkan data yang diolah Kementerian Perdagangan, Ekonomi Digital Indonesia diperkirakan mencapai USD77 miliar pada 2022 atau 39,7% Ekonomi Digital ASEAN.

BACA JUGA:

Bahkan pada 2025, nilai tersebut diproyeksikan naik mencapai Rp130 miliar