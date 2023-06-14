Ekspor Pasir Laut Disebut Perlancar Investasi Singapura ke IKN, Jokowi: Gak Ada Hubungannya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ekspor pasir laut bukan menjadi bagian untuk memuluskan Singapura berinvestasi pada pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN).

Menurut Jokowi diperbolehkannya ekspor pasir tidak ada hubungannya dengan investasi Singapura ke IKN.

"Gak ada hubungannya. Ini sebetulnya yang di dalam Kepres itu adalah pasir sedimen ya. Pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang menggangu juga terumbu karang," kata Jokowi di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Eskpor yang diperuntukkan untuk pasir sendimen itu, kata Jokowi, sudah sering melakukan rapat dan pembahasan.

"Memang arahnya ini rapatnya sudah lama sekali, bulak-balik masih. Karena nanti arahnya ke situ," kata Jokowi.