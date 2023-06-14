Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Ganjar Kembangkan Energi Terbarukan hingga Buat Desa Mandiri di Jawa Tengah

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |15:52 WIB
Cara Ganjar Kembangkan Energi Terbarukan hingga Buat Desa Mandiri di Jawa Tengah
Ganjar Pranowo Dinilai Berhasil Jadikan Jawa Tengah sebagai Provinsi Terbaik. (Foto: Okezone.com/Ist)
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berhasil membawa Jawa Tengah meraih penghargaan provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Bappenas RI.

Politikus berambut putih itu pun menceritakan proses pembangunan Jawa Tengah yang dimulai dari perencanaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.

Menurutnya, program pembangunan di Jawa Tengah tidak hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Di antaranya pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas.

"Maka, tiap musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan dan wajib mengundang tiga kelompok, maaf, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak," ujar Ganjar, Rabu (14/6/2023).

Keterlibatan kelompok tersebut, lanjut Ganjar, bertujuan untuk membuka lebar ruang aspirasi bagi masyarakat yang masuk kategori marjinal agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah.

Selain itu, juga dengan menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi.

"Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan (DPRD). Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas," paparnya.

Selain itu, Ganjar mengungkapkan bahwa kerja pemerintah memerlukan daya kreatif dan inovatif. Di Jawa Tengah, misalnya ada program pendampingan satu OPD satu desa miskin, satu OPD satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin, dan lain sebagainya.

"Kami memanfaatkan misalnya ada krenova (kreativitas dan inovasi) sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, tapi ternyata senang dipaksa," tuturnya.

