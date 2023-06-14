Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Visi Indonesia Emas 2045, Jokowi Tekankan soal Pengawasan Anggaran

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:02 WIB
Visi Indonesia Emas 2045, Jokowi Tekankan soal Pengawasan Anggaran
Presiden Jokowi. (Foto: Setpres)
JAKARTA - Dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif.

“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, disinilah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai betul ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir.

Dia menilai karena masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan.

“Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” tegas Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi pun menyoroti perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah.

Dia memberikan contoh anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80% hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20% untuk kegiatan konkret.

“Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tambahnya.

 

