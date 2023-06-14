KUR Dorong Anak Muda Jadi Petani Milenial

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong petani milenial membangun sektor pertanian secara masif dan berkelanjutan. Pasalnya, petani milenial merupakan tulang punggung pertanian di masa depan.

Dalam tujuan itu, Mentan menegaskan jika pemerintah sudah menyiapkan akses permodalan maupun sarana dan prasarana pertanian. Khusus untuk modal, Kementerian Pertanian menyiapkan program KUR sebagai dukungan terhadap jalannya usaha tani.

“Jika banyak petani milenial yang berhasil akses KUR, tentunya usahanya akan lebih berkembang. Jika usaha lebih berkembang, akan tercipta ketahanan pangan nasional," ujar Mentan, Rabu (14/6/2023).

Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah dimanfaatkan oleh anak muda lulusan perguruan tinggi di Jawa Timur. Anak-anak muda di Kabupaten Ngawi ini sukses mengembangkan usaha pertanian hidroponik dengan komoditas Selada.

"Kami mulai sejak pandemi, sekitar 2 tahun lalu. Dan, selama setahun penuh ini (12 bulan), kami berhasil panen rutin setiap hari, melewati musim hujan dan kemarau, dengan rata-rata kapasitas produksi 15-20 kg/hari," kata Dicky, salah satu anggota.

Dengan kapasitas produksi seperti itu, dirinya berhasil menghasilkan Selada hidroponik hingga sekitar setengah ton setiap bulannya. Hal itu dicapai dengan lahan seluas 200 meter persegi saja.

"Keuntungan pertanian modern salah satunya itu. Intervensi teknologi memungkinkan kita bisa mengoptimalkan ruang. Juga bisa produksi rutin, seperti mesin, asalkan mau disiplin," lanjut Dicky.