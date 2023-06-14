Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketika Bos Google Beda Pandangan dengan Mark Zuckerberg soal Headset Apple Rp52 Juta

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:44 WIB
Ketika Bos Google Beda Pandangan dengan Mark Zuckerberg soal <i>Headset</i> Apple Rp52 Juta
Apple. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - CEO Google Sundar Pichai sangat bersemangat menantikan kehadiran headset terbaru Apple, yaitu Vision Pro.

Diketahui, Apple akan meluncurkan headset terbaru mereka yang menggabungkan teknologi Augmented Reality (AR) dengan Virtual Reality (VR), yakni Vision Pro.

 BACA JUGA:

Di mana headset tersebut memiliki banyak sensor yang dapat dikontrol dengan mata, tangan, serta suara.

Hal tersebut tentunya membuat masyarakat heboh dan sangat menantikan kehadiran headset tersebut. Pasalnya, menurut informasi riset yang dilakukan untuk headset tersebut memakan waktu hampir 8 tahun.

 BACA JUGA:

Melansir Times of India, Rabu (14/6/2023) headset tersebut diperkirakan akan diluncurkan pada awal tahun depan di pasar Amerika Serikat (AS) dengan harga mulai dari USD3.499 atau setara Rp52 juta (kurs 14.901/USD). Lalu, untuk negara lainnya akan menyusul di akhir tahun.

CEO Google Sundar Pichai merupakan salah satu yang bersemangat menantikan kehadiran Headset AR Vision Pro tersebut. Ia mengatakan sangat bersemangat dengan potensi teknologi headset itu.

 

Halaman:
1 2
