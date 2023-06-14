Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang Sepanjang Sejarah, Ini Buktinya

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang atau default sepanjang sejarah.

“Alhamdulillah dalam sejarah Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang,” kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan dalam CNBC - Money Talks on Location di Jakarta yang dilansir Antara, Rabu (14/6/2023)

BACA JUGA:

Deni menyinggung informasi yang ramai dibicarakan belakangan.

Dia membenarkan utang pemerintah saat ini mencapai tingkat tertinggi sejak Indonesia merdeka pada 1945, sebagaimana yang disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK).

Namun, Deni menjelaskan pernyataan JK tidak lengkap.

BACA JUGA:

“Selama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang kita meningkat. Jadi, pernyataan itu berlaku sejak zaman Presiden Soekarno,” jelas dia.

Deni mengatakan utang negara akan terus meningkat lebih tinggi dari masa pemerintahan sebelumnya.