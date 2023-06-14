Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara SKK Migas Naikkan TKDN di Industri Hulu Migas

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:06 WIB
Cara SKK Migas Naikkan TKDN di Industri Hulu Migas
SKK Migas Tingkatkan TKDN Industri Hulu Migas. (Foto: Okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sangat mendorong Forum Kapasitas Nasional (Kapnas). Pasalnya dapat meningkatkan skala bisnis bagi industri hulu migas di Indonesia.

Vice President Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas sekaligus Ketua Umum Forum Kapnas Erwin Suryadi mengatakan, SKK Migas dan KKKS terus meningkatkan kapasitas pelaku UMKM pendukung industri hulu migas agar pemanfaatan komponen dalam negeri makin optimal.

“Kerja sama produktif ini secara alamiah akan meningkatkan TKDN industri hulu migas,” katanya, Rabu (14/6/2023).

Keberadaan kontraktor migas di daerah pun semakin krusial. Misalnya Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sumur Olie Klamono.

UMKM ini merupakan usaha warga Kampung Klamono Olie yang berada di sebelah timur Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

BUMKam Sumur Olie Klamono jadi salah satu peserta dalam Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) di Kota Sorong, Papua Barat Daya yang menampilkan 15 UMKM unggulan binaan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kelompok usaha binaan PT Pertamina EP ini memamerkan produk makanan olahan seperti keripik pisang dengan kemasan modern.

Halaman:
1 2
