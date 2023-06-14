Menguak Berapa Kekayaan Simon Cowell, Ternyata Punya Harta Rp8,9 Triliun

JAKARTA- Menguak berapa kekayaan Simon Cowell. Simon Cowell adalah seorang produser rekaman, tokoh televisi hingga pebisnis berkebangsaan Inggris.

Pria kelahiran 1959 ini telah menjadi seorang superstar global sejak tahun 2002 dengan diluncurkannya "American Idol."

Setahun sebelumnya, dia memulai debutnya sebagai juri di acara aslinya, "Pop Idol," yang ditayangkan di Inggris. Sebelum menjadi bintang reality show, Simon adalah seorang eksekutif rekaman yang sangat sukses.

Dia memulai kariernya pertama kali dan terkenal saat bekerja di EMI Music Publishing, di mana ayahnya adalah CEO-nya. Dari sinilah, Simon kemudian mendirikan sebuah label musiknya sendiri yaitu, Syco.

Selain memproduksi berbagai edisi "The X Factor", "America's Got Talent", dan "Britain's Got Talent", Syco juga memiliki hak cipta atas para pemenang dari berbagai acara tersebut. Simon telah mewakili artis-artis seperti Leona Lewis, One Direction, Cher Lloyd, Olly Murs, Susan Boyle, Little Mix, Labrinth, Jackie Evancho, hingga Fifth Harmony.

Jadi seorang paling disegani dalam bisnis musik, berapa harta kekayaan Simon Cowell? Berikut Okezone akan ulas, Rabu (14/6/2023).

Mengutip Celebirty Net Worth, Simon Cowell menjadi salah satu selebriti yang memiliki bayaran tertinggi di dunia, sebuah kategori yang telah dinikmati selama dua dekade.