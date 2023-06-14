Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Menguak Berapa Kekayaan Simon Cowell, Ternyata Punya Harta Rp8,9 Triliun

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:23 WIB
Menguak Berapa Kekayaan Simon Cowell, Ternyata Punya Harta Rp8,9 Triliun
Menguak kekayaan Simon Cowell (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Menguak berapa kekayaan Simon Cowell. Simon Cowell adalah seorang produser rekaman, tokoh televisi hingga pebisnis berkebangsaan Inggris.

Pria kelahiran 1959 ini telah menjadi seorang superstar global sejak tahun 2002 dengan diluncurkannya "American Idol."

Setahun sebelumnya, dia memulai debutnya sebagai juri di acara aslinya, "Pop Idol," yang ditayangkan di Inggris. Sebelum menjadi bintang reality show, Simon adalah seorang eksekutif rekaman yang sangat sukses.

Dia memulai kariernya pertama kali dan terkenal saat bekerja di EMI Music Publishing, di mana ayahnya adalah CEO-nya. Dari sinilah, Simon kemudian mendirikan sebuah label musiknya sendiri yaitu, Syco.

Selain memproduksi berbagai edisi "The X Factor", "America's Got Talent", dan "Britain's Got Talent", Syco juga memiliki hak cipta atas para pemenang dari berbagai acara tersebut. Simon telah mewakili artis-artis seperti Leona Lewis, One Direction, Cher Lloyd, Olly Murs, Susan Boyle, Little Mix, Labrinth, Jackie Evancho, hingga Fifth Harmony.

Jadi seorang paling disegani dalam bisnis musik, berapa harta kekayaan Simon Cowell? Berikut Okezone akan ulas, Rabu (14/6/2023).

Mengutip Celebirty Net Worth, Simon Cowell menjadi salah satu selebriti yang memiliki bayaran tertinggi di dunia, sebuah kategori yang telah dinikmati selama dua dekade.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement