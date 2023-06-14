PT Toba Group Milik Siapa? Ternyata Ini Dia Sosoknya

JAKARTA- PT TOBA Group milik siapa? Ternyata ini dia sosoknya menarik dikulik. Perusahaan bergerak pada industri pertambangan ini memiliki profitabilitas dan bagaimana TBS sebagai entitas bisnis dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan secara signifikan.

Adapun, perusahaan ini tengah mengagrap energi terbarukan dan kendaraan listrik, yang memberikan banyak peluang untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan negara. Tentunya banyak penasaran siapa pemilik perusahaan ini.

PT TOBA Group milik siapa? Ternyata ini dia sosoknya adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lahir di Simargala, Toba Samosir, Sumatera Utara pada 28 September 1947. Luhut dibesarkan oleh orang tuanya dengan kehidupan berkecukupan. Ayahnya sendiri merupakan seorang supir bus.