Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

PT Toba Group Milik Siapa? Ternyata Ini Dia Sosoknya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:39 WIB
PT Toba Group Milik Siapa? Ternyata Ini Dia Sosoknya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- PT TOBA Group milik siapa? Ternyata ini dia sosoknya menarik dikulik. Perusahaan bergerak pada industri pertambangan ini memiliki profitabilitas dan bagaimana TBS sebagai entitas bisnis dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan secara signifikan.

Adapun, perusahaan ini tengah mengagrap energi terbarukan dan kendaraan listrik, yang memberikan banyak peluang untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan negara. Tentunya banyak penasaran siapa pemilik perusahaan ini.

PT TOBA Group milik siapa? Ternyata ini dia sosoknya adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lahir di Simargala, Toba Samosir, Sumatera Utara pada 28 September 1947. Luhut dibesarkan oleh orang tuanya dengan kehidupan berkecukupan. Ayahnya sendiri merupakan seorang supir bus.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187939/toba_pulp_lestari-W9G1_large.jpg
5 Fakta Pemilik Toba Pulp Lestari hingga Luhut Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188225/luhut_soal_bandara_iimp-EGzT_large.jpg
7 Fakta Bandara hingga Gaji Pegawai IMIP Bikin Heboh, Begini Respons Luhut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188106/luhut-ENX8_large.jpg
Soal Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari, Ini Respons Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187790/luhut-SJlB_large.jpg
Luhut Bantah Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187777/luhut-a4wq_large.png
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement