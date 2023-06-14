Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 YouTuber Indonesia dengan Penghasilan Terbanyak 2023, Ini Daftarnya

Hana Wahyuti , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:54 WIB
5 YouTuber Indonesia dengan Penghasilan Terbanyak 2023, Ini Daftarnya
Ria Ricis. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Di Indonesia profesi menjadi YouTuber ataupun konten kreator banyak diinginkan oleh para kaum muda.

Hal itu karena tak hanya memberikan kebebasan berkreasi tapi memiliki penghasilan yang mumpuni.

 BACA JUGA:

Tak tanggung-tanggung, penghasilan yang didapat oleh para YouTuber ini bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya.

Tentu besaran pendapatannya ini sangat bergantung pada nilai AdSense yang diterima oleh masing-masing YouTuber.

Lantas, Siapa YouTuber di Indonesia dengan penghasilan terbanyak di tahun 2023 ini? Berikut daftarnya:

 BACA JUGA:

1. Ria Ricis

Ria Ricis adalah YouTuber terkaya perempuan asal Indonesia.

Pendapatannya mencapai kira-kira USD13.400 - USD214.300 atau kurang lebih Rp201 juta - Rp3,21 miliar.

Akun Ricis Official juga mempunyai subscribers sejumlah 32,5 juta.

2. Atta Halilintar

 

Atta Halilintar menjadi YouTuber kedua terkaya di Indonesia 2023.

Dia memiliki penghasilan mencapai USD87.900 per bulan atau setara Rp1,3 miliar.

Atta juga memiliki jumlah subcribers sebanyak 30,3 juta.

Halaman:
1 2
