HOME FINANCE SMART MONEY

Seharga Sneakers, Milenial Tertarik Investasi di SBN Ritel

Dovana Hasiana , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |20:33 WIB
Seharga <i>Sneakers</i>, Milenial Tertarik Investasi di SBN Ritel
Investasi Milenial di SBN Ritel Meningkat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa generasi muda kini tertarik untuk mengoleksi surat berharga negara (SBN) ritel.

Adapun ketika pemerintah menerbitkan SBN ritel, terdapat 4.000 hingga 5.000 investor generasi muda yang membeli dengan harga Rp1 Juta.

“SBN Ritel hanya Rp1 juta saja, seharga sepatu sneakers. Kalau dari data, mereka adalah Gen Z atau anak-anak baru lulus SMA dan mungkin sedang kuliah. Mereka berinvestasi awalnya Rp1 Juta. Setelah paham tentang manfaatnya dan seiring bertambah penghasilan, alokasi investasi akan semakin besar,” ujar Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan, di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Adapun pemerintah menerbitkan SBN ritel untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap investasi. Sehingga SBN tidak hanya bisa dibeli oleh lembaga seperti perbankan dalam jumlah besar, namun juga bisa dibeli dalam jumlah yang kecil.

Deni pun mendapatkan mandat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meningkatkan penjualan SBN ritel dari Rp107 triliun pada 2022 menjadi Rp150 triliun di tahun ini.

Ini dimaksudkan karena pemerintah ingin SBN digunakan sebagai alat bagi negara untuk mendistribusikan kekayaan. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang memiliki SBN ritel maka manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia juga semakin bertambah.

“Saya ditanya Bu Menkeu, berani ga naikan jadi Rp150 triliun di tahun ini? Ini dilakukan agar masyarakat bisa semakin mendapatkan manfaat dari SBN ritel,” bebernya.

Halaman:
1 2
