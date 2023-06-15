Bank Sentral AS Tahan Suku Bunga, Wall Street Bergerak Mixed

JAKARTA – Wall Street ditutup mixed pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Bursa saham AS bergerak dua arah setelah Bank Sentral AS mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah, menghentikan siklus pengetatannya tetapi memberi sinyal lebih banyak kenaikan suku bunga yang akan datang tahun ini.

Melansir Antara, Kamis (15/5/2023), indeks Dow Jones Industrial Average merosot 232,79 poin atau 0,68%, menjadi menetap di 33.979,33 poin. Indeks S&P 500 bertambah 3,58 poin atau 0,08%, menjadi berakhir di 4.372,59 poin. Indeks Komposit Nasdaq naik 53,16 poin atau 0,39%, menjadi ditutup pada 13.626,48 poin.

Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan kesehatan memimpin penurunan masing-masing melemah 1,12%. Sementara itu, saham teknologi dan bahan pokok konsumen memimpin penguatan masing-masing naik 1,14% dan 0,56%.

Saham-saham AS ditutup beragam setelah memulihkan kerugian awal ketika Fed mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah, tetapi mengisyaratkan kemungkinan untuk melanjutkan kampanye kenaikan suku bunganya hingga akhir tahun ini.

Keputusan Fed membiarkan suku bunga acuan dalam kisaran target 5,0% hingga 5,25%, tetapi diperkirakan akan menaikkan suku bunga ke setinggi 5,6% pada akhir tahun. Keputusan kebijakan moneter Rabu (14/6/2023) ditafsirkan oleh pasar sebagai sinyal jeda hawkish (pengetatan moneter).