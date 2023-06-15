Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Sentral AS Tahan Suku Bunga, Wall Street Bergerak Mixed

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:39 WIB
Bank Sentral AS Tahan Suku Bunga, Wall Street Bergerak <i>Mixed</i>
Bursa saham Wall Street ditutup mixed (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA Wall Street ditutup mixed pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Bursa saham AS bergerak dua arah setelah Bank Sentral AS mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah, menghentikan siklus pengetatannya tetapi memberi sinyal lebih banyak kenaikan suku bunga yang akan datang tahun ini.

Melansir Antara, Kamis (15/5/2023), indeks Dow Jones Industrial Average merosot 232,79 poin atau 0,68%, menjadi menetap di 33.979,33 poin. Indeks S&P 500 bertambah 3,58 poin atau 0,08%, menjadi berakhir di 4.372,59 poin. Indeks Komposit Nasdaq naik 53,16 poin atau 0,39%, menjadi ditutup pada 13.626,48 poin.

Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan kesehatan memimpin penurunan masing-masing melemah 1,12%. Sementara itu, saham teknologi dan bahan pokok konsumen memimpin penguatan masing-masing naik 1,14% dan 0,56%.

Saham-saham AS ditutup beragam setelah memulihkan kerugian awal ketika Fed mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah, tetapi mengisyaratkan kemungkinan untuk melanjutkan kampanye kenaikan suku bunganya hingga akhir tahun ini.

Keputusan Fed membiarkan suku bunga acuan dalam kisaran target 5,0% hingga 5,25%, tetapi diperkirakan akan menaikkan suku bunga ke setinggi 5,6% pada akhir tahun. Keputusan kebijakan moneter Rabu (14/6/2023) ditafsirkan oleh pasar sebagai sinyal jeda hawkish (pengetatan moneter).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement