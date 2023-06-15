IHSG Berpotensi Menguat Didukung Keputusan Bank Sentral AS

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan Kamis (15/6/2023). IHSG hari ini menguat terdorong keputusan Federal Reserve menahan suku bunga acuan.

Sebelumnya IHSG ditutup koreksi 0,29% di 6.6999,71, membawa 279 emiten koreksi, dan 253 lainnya menguat.

"Ekspektasi pasar bahwa The Fed akan menjaga suku bunga acuan di 5.25% dapat memberikan sentimen positif bagi saham-saham rate-sensitive, terutama bank," tulis riset Phintraco Sekuritas.

Saham-saham bank, khususnya big caps, terang Phintraco, mayoritas berada dalam fase konsolidasi, dengan indikator Stochastic RSI yang menunjukkan kondisi oversold. Hal ini membuka peluang reli pada saham-saham tersebut.

Secara teknikal, IHSG sempat menguji resistance di level 6.730-6.750, sebelum ditutup di bahwa level psikologis. Phintraco membaca masih ada koreksi lanjutan di kisaran 6.680. "Jika koreksi berlanjut, waspadai potensi minor bullish reversal, mengingat IHSG berada pada overbought area," terangnya.

Analisa Philip Sekuritas Indonesia Research membaca bahwa tekanan inflasi masih cukup tinggi di berbagai belahan dunia. Seperti di Inggris, yang melaporkan kenaikan upah dengan laju yang lebih cepat di bulan April, sehingga mempersulit bank sentral Inggris / Bank of England (BOE) dalam mengambil keputusan suku bunga minggu depan.