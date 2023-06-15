Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Rawan Koreksi, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:10 WIB
IHSG Rawan Koreksi, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rawan koreksi pada perdagangan Kamis (15/6/2023). IHSG hari ini sedang menguji garis SMA-20 sebagai support dinamis dan mempertahankan peluang melanjutkan penguatan menuju 6.767 karena penutupan harian tetap di atas level tersebut.

“Namun IHSG memiliki potensi untuk melanjutkan pelemahan menuju 6.600 apabila tembus di bawah 6.660,” kata analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova dalam risetnya, Kamis (15/6/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.600, 6.542 dan 6.509. Sementara level resistennya di 6.767, 6.815 dan 6.884.

Pada perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp2.200-Rp2.250, dengan target harga terdekat di Rp2.300.

Selanjutnya, Ivan merekomendasikan hold pada saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dengan target harga terdekat di Rp930. “MEDC diperkirakan bakal mengakhiri pembentukan wave (b) menurut skenario bullish dan memulai wave (c) naik selama harga tetap di atas Rp860,” kata Ivan.

Halaman:
1 2
