Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Minim Sentimen Negatif, IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:22 WIB
Minim Sentimen Negatif, IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.618 – 6.754.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan kemarin, IHSG melanjutkan pelemahan tipis pada perdagangan kemarin, kami masih menilai pelemahan ini hanya sebagai koreksi sehat, selain tidak berubahnya konfirmasi pola falling wedge, juga tidak terjadi kenaikan nilai transaksi yang mengidentifikasikan distribusi besar.

"Hari ini sentimen Fed rate telah berakhir. Dimana kekhawatiran yang menahan laju IHSG telah berakhir ini mungkin sudah sesuai dengan keinginan pelaku pasar," tulis William dalam analisisnya, Kamis (15/6/2023).

Menurut William, ada sentimen negatif yaitu kemungkinan berhentinya kenaikan suku bunga negara-negara lain termasuk Indonesia.

"Jika hal ini terjadi, maka pendapatan bunga emiten perbankan bisa stagnan, hal ini, menurut kami menjadi jawaban mengapa beberapa hari terakhir saham-saham perbankan mengalami pelemahan, walaupun secara teknikal trennya belum menjadi downtrend," kata dia.

Mulai ada rebound pada saham-saham batu bara dan beberapa saham pertambangan lain setelah hampir setengah tahun ini terkoreksi. Pilihan saham menjadi lebih banyak dan kemungkinan akan lebih terlihat pada saham-saham 2nd dan 3rd liner.

"Faktor teknikal: Masih tentang pergerakan IHSG yang mengkonfirmasi pola falling wedge, tersisa resistance pada 6.754 untuk target penguatan berikutnya," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192670/ihsg_ditutup_menguat-zuKR_large.JPG
Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192552/ihsg_dibuka_melemah-iROU_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.627
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192539/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-hRMK_large.jpg
IHSG Diproyeksi Menguat, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/278/3192453/ihsg_menguat-3wug_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement