Minim Sentimen Negatif, IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.618 – 6.754.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan kemarin, IHSG melanjutkan pelemahan tipis pada perdagangan kemarin, kami masih menilai pelemahan ini hanya sebagai koreksi sehat, selain tidak berubahnya konfirmasi pola falling wedge, juga tidak terjadi kenaikan nilai transaksi yang mengidentifikasikan distribusi besar.

"Hari ini sentimen Fed rate telah berakhir. Dimana kekhawatiran yang menahan laju IHSG telah berakhir ini mungkin sudah sesuai dengan keinginan pelaku pasar," tulis William dalam analisisnya, Kamis (15/6/2023).

Menurut William, ada sentimen negatif yaitu kemungkinan berhentinya kenaikan suku bunga negara-negara lain termasuk Indonesia.

"Jika hal ini terjadi, maka pendapatan bunga emiten perbankan bisa stagnan, hal ini, menurut kami menjadi jawaban mengapa beberapa hari terakhir saham-saham perbankan mengalami pelemahan, walaupun secara teknikal trennya belum menjadi downtrend," kata dia.

BACA JUGA: IHSG Berpotensi Menguat Didukung Keputusan Bank Sentral AS

Mulai ada rebound pada saham-saham batu bara dan beberapa saham pertambangan lain setelah hampir setengah tahun ini terkoreksi. Pilihan saham menjadi lebih banyak dan kemungkinan akan lebih terlihat pada saham-saham 2nd dan 3rd liner.

"Faktor teknikal: Masih tentang pergerakan IHSG yang mengkonfirmasi pola falling wedge, tersisa resistance pada 6.754 untuk target penguatan berikutnya," jelasnya.