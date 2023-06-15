Riset Saham Hari Ini: IHSG Bergerak di Rentang 6.764-6.819

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini akan terkoreksi terlebih dahulu ke rentang area 6.645-6.664 selama belum mampu break 6.744 sebagai resistancenya.
"Setelah koreksi selesai, maka IHSG hari ini berpeluang menguat kembali ke rentang 6.764-6.819," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (14/6/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.578, 6.562 dan resistance 6.772, 6.820.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
BIRD - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1.960-2.090
Target Price: 2.260, 2.330
Stoploss: below 1.900