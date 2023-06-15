Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Kabel (JECC) Bagikan Dividen Rp15,12 Miliar, Intip Jadwalnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:55 WIB
Emiten Kabel (JECC) Bagikan Dividen Rp15,12 Miliar, Intip Jadwalnya
Jadwal pembagian dividen JECC (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA Emiten kabel PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) memutuskan pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp12,15 miliar. Pembagian dividen telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 12 Juni 2023 lalu.

Perseroan akan membayarkan dividen sebesar Rp100 per saham untuk 151.200.000 saham perseroan yang telah dikeluarkan.

“Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada tanggal 22 Juni 2023,” tulis manajemen JECC dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (15/6/2023).

Sepanjang 2022 lalu, JECC membukukan laba bersih sebesar Rp57,62 miliar, berbalik dari tahun 2021 di mana perseroan mencatatkan rugi sebesar Rp47,18 miliar. Sementara itu, penjualan bersih perseroan naik menjadi Rp2,81 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp1,72 triliun.

Halaman: 1 2
1 2
