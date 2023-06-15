Advertisement
MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.693

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |09:22 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.693
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (15/6/2023). IHSG hari ini melemah 0,09% di 6.693,92.

Perdagangan dibuka oleh acara peluncuran Reksa Dana Majoris Government Bonds ETF Indonesia oleh PT Majoris Asset Management.

Berjalan semenit awal, indeks komposit tertekan 0,10% di 6.693,14. Sebanyak 175 saham menguat, 150 melemah, dan 224 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp261,41 miliar, dari net-volume 782,95 juta saham yang diperdagangkan.

