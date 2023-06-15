Naik Tajam, BEI Pantau Saham Nusatama Berkah (NTBK)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau ketat saham PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK). Saham NTBK masuk dalam radar pantauan akibat adanya telah terjadi peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, emiten perusahaan manufaktur ini mengalami pergerakan harga yang signifikan dalam sepekan, naik 24,14%. Pada penutupan perdagangan Rabu (14/6/2022) pun, saham NTBK bergerak menguat 5 poin atau 7,46% ke level Rp72.

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham NTBK yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lidia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., dikutip Kamis (15/6/2022).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai NTBK adalah informasi tanggal 12 Juni 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI terkait perubahan komite nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik, perubahan internal audit, serta perubahan komite audit.