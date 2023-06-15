PTPP Kantongi Kontrak Proyek IKN Rp3,76 Triliun

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) meraih kontrak senilai Rp3,76 triliun dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada semester I 2023.

Adapun progress beberapa proyek tersebut juga sudah mencapai 100%.

Sekretaris Perusahaan PTPP, Bakhtiar Efendi, mengatakan proyek yang didapatkan perseroan terdiri atas tujuh kontrak terdiri atas proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KlPP) Tahap 1, KIPP Tahap 2, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Jalan Tol IKN Segmen 3B (Kariangau -Sp. Tempadung), Gedung Istana Negara, Kantor Kepresidenan, dan Gedung Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

"Saat ini, perseroan telah menyelesaikan proyek pekerjaan KIPP Tahap 1 atau progress telah mencapai 100% pada bulan Mei 2023," ujarnya dilansir Harian Neraca, Kamis (15/6/2023).

Dia juga menyampaikan, saat ini perseroan sedang mengerjakan proyek KIPP Tahap 2 dengan progres mencapai 52,14% dengan target penyelesaian di November 2023.

Sedangkan progres proyek lain, yaitu Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat proyeknya mencapai 22,36% per Mei 2023 lalu. Kemudian proyek Jalan Tol KN Segmen 3B (Kariangau - Sp. Tempadung) saat ini sudah mencapai 22,34%.

Progress pembangunan Gedung istana Negara saat ini sudah mencapai 12,83%. Kantor Kepresidenan sudah mencapai 12,52%. Sementara Gedung Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sudah mencapai 6,99%.