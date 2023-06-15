Papan Pemantauan Khusus Tingkatkan Likuiditas Transaksi Pasar Modal

JAKARTA - Implementasi pemantauan khusus pada perdagangan mendapatkan respon positif dari Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

Pasalnya, kehadiran papan pemantauan khusus tersebut selain melindungi investor juga meningkatkan likuiditas transaksi di pasar modal.

Diketahui papan perdagangan khusus mulai diimplementasikan pada Senin, 12 Juni 2023 lalu.

Ketua Umum AEI, Budiarsa Sastrawinata mengatakan, kehadiran papan pemantauan khusus merupakan upaya BEI dalam memberikan perhatian khusus kepada emiten yang memenuhi kriteria.“Dengan ada papan pencatatan khusus ini diharapkan akan tercipta likuiditas pasar yang lebih baik,” katanya dilansir Harian Neraca, Kamis (15/6/2023).

Di sisi lain, masuknya emiten ke dalam papan pemantauan khusus diharapkan bisa menjadi pemacu untuk memperbaiki kondisi, baik dari sisi likuiditas saham maupun fundamental perusahaan.

“Kami tidak melihat ini akan berdampak negatif bagi calon-calon emiten yang akan masuk ke pasar modal Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pernah bilang, implementasi papan pemantauan khusus memiliki tujuan utama untuk perlindungan investor dan menambah likuiditas perdagangan untuk mendukung keputusan investasi baik ritel ataupun institusi.