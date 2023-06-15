Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Papan Pemantauan Khusus Tingkatkan Likuiditas Transaksi Pasar Modal

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |11:52 WIB
Papan Pemantauan Khusus Tingkatkan Likuiditas Transaksi Pasar Modal
Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Implementasi pemantauan khusus pada perdagangan mendapatkan respon positif dari Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

Pasalnya, kehadiran papan pemantauan khusus tersebut selain melindungi investor juga meningkatkan likuiditas transaksi di pasar modal.

 BACA JUGA:

Diketahui papan perdagangan khusus mulai diimplementasikan pada Senin, 12 Juni 2023 lalu.

Ketua Umum AEI, Budiarsa Sastrawinata mengatakan, kehadiran papan pemantauan khusus merupakan upaya BEI dalam memberikan perhatian khusus kepada emiten yang memenuhi kriteria.“Dengan ada papan pencatatan khusus ini diharapkan akan tercipta likuiditas pasar yang lebih baik,” katanya dilansir Harian Neraca, Kamis (15/6/2023).

 BACA JUGA:

Di sisi lain, masuknya emiten ke dalam papan pemantauan khusus diharapkan bisa menjadi pemacu untuk memperbaiki kondisi, baik dari sisi likuiditas saham maupun fundamental perusahaan.

“Kami tidak melihat ini akan berdampak negatif bagi calon-calon emiten yang akan masuk ke pasar modal Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pernah bilang, implementasi papan pemantauan khusus memiliki tujuan utama untuk perlindungan investor dan menambah likuiditas perdagangan untuk mendukung keputusan investasi baik ritel ataupun institusi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192670/ihsg_ditutup_menguat-zuKR_large.JPG
Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192552/ihsg_dibuka_melemah-iROU_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.627
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192539/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-hRMK_large.jpg
IHSG Diproyeksi Menguat, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/278/3192453/ihsg_menguat-3wug_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement