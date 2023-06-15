IHSG Sesi I Melemah 0,30% ke 6.679

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan sesi pertama Kamis (15/6/2023).

Indeks ditutup turun 0,30% atau 19,91 poin ke level 6.679.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,47 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,50 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 797.278 kali. Adapun, sebanyak 290 saham harganya terkoreksi, 209 saham harganya naik dan 226 saham lainnya stagnan.

Mayoritas sektor mengalami pelemahan dengan sektor transportasi turun 1,19%, sektor properti turun 0,81%, sektor keuangan turun 0,55%, sektor energi turun 0,50%, sektor industri turun 0,44%, sektor non siklikal turun 0,41%, sektor infrastruktur turun 0,03%.

Sedangkan, hanya ada dua sektor yang menguat yakni, sektor kesehatan naik 0,07% dan sektor bahan baku naik 0,03%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,25% ke level 947, indeks IDX30 turun 0,26% ke level 493, indeks MNC36 turun 0,22% ke level 362, sementara indeks JII turun 0,03% ke level 546.