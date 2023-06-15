Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bakal Bahas IPO PHE, Erick Thohir Merapat ke DPR Siang Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:45 WIB
Bakal Bahas IPO PHE, Erick Thohir Merapat ke DPR Siang Ini
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan menggelar rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI perihal rencana initial public offering (IPO) PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Kamis (15/6/2023) siang ini.

Dalam pelaksanaan IPO nanti, PHE disebut akan menawarkan sebanyak 10-15% sahamnya kepada publik.

Entitas usaha PT Pertamina (Persero) ini dikabarkan mengincar dana IPO sebesar USD2 miliar.

Target dana IPO tersebut akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara sepanjang 2023 ini, melampaui target dana penawaran umum PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel sebesar USD647 juta.

Perihal rencana penggunaan dana hasil IPO, Pertamina Hulu Energi akan menggunakan sebagian besar dana untuk membiayai belanja modal kegiatan eksplorasi dan pengembangan, serta akuisisi aset migas baru.

 

