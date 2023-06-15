Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Gelar RUPS, MNC Bank (BABP) Ungkap Kinerja Produktif Sepanjang 2022

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:53 WIB
Gelar RUPS, MNC Bank (BABP) Ungkap Kinerja Produktif Sepanjang 2022
MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP), anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah MNC Group (BHIT) ) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Kamis (15/6/2023).

Dalam RUPST, Perseroan telah mengambil sejumlah keputusan, diantaranya persetujuan atas Laporan Keuangan hingga komitmen MNC Bank pada Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2023.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mewakili manajemen MNC Bank menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan para pemegang saham, mitra kerja dan segenap nasabah MNC Bank.

“Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja Perseroan sepanjang tahun 2022 tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada para Pemegang Saham, segenap Pemangku Kepentingan yaitu regulator, mitra bisnis, nasabah dan seluruh karyawan atas pencapaian kinerja MNC Bank sampai dengan saat ini. Kami berharap agar kontribusi positif yang telah diberikan senantiasa tetap dijaga dan dapat ditingkatkan lebih baik,” jelas Rita usai RUPST dan RUPSLB MNC Bank, Kamis (15/6/2023).

Keputusan RUPST hari ini diantaranya persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Halaman:
1 2
