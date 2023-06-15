Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, Relife Asia Patok Harga Rp90 per Saham

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:33 WIB
IPO, Relife Asia Patok Harga Rp90 per Saham
IPO Relife Asia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Graha Mitra Asia Tbk atau Relife Asia mematok harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp90 per saham. Perseroan mulai memasuki masa penawaran umum hingga 20 Juni 2023 mendatang.

Dalam IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 1,20 miliar saham atau sebanyak 20,95% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp108 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan menerbitkan 1,20 Waran Seri I u sebanyak 26,50% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Waran Seri I dapat dilakukan setelah enam bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.

Sebesar Rp27,50 miliar dana hasil IPO akan digunakan untuk membeli tanah seluas 2.750 meter persegi di Jakarta Selatan, yang akan dikembangkan sebagai proyek real estate Greenland Jagakarsa.

Halaman:
1 2
