MNC Bank Gunakan Laba Bersih 2022 untuk Perkuat Permodalan

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP) menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.

Presiden Komisaris MNC Bank, Ponky Nayarana Pudjianto menyatakan, hal tersebut lantaran laba yang dihasilkan sebesar Rp52,51 miliar di tahun 2022 akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.

"Mata acara ketiga, pemegang saham menyetujui untuk tidak membagikan dividen tahun buku 2022 yang selanjutnya akan dibukukan menjadi laba ditahan untuk memperkuat permodalan perseroan," ujar Ponky dalam paparan mata acara agenda RUPST MNC Bank, Kamis (15/6/2023).

Pada tahun 2022, MNC Bank berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja gemilang. Laba bersih perseroan tumbuh 308,03% menjadi Rp52,51 miliar dari sebelumnya Rp12,87 miliar secara tahunan.

MNC Bank juga mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 19,95% menjadi Rp10,2 triliun pada 2022 dibanding Rp8,5 triliun pada tahun 2021, dimana angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan kredit industri perbankan nasional sebesar 11,35%.