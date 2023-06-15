3 Rencana Aksi Berkelanjutan MNC Bank (BABP) di 2023

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP) menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) di tahun 2023. Dalam RAKB 2023, perseroan akan mengedepankan prinsip Triple Bottom Line dalam kegiatan usaha.

Direktur MNC Bank Hermawan mengatakan, perseroan menyadari pentingnya pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan penguatan prinsip people government.

BACA JUGA: MNC Bank Gunakan Laba Bersih 2022 untuk Perkuat Permodalan

"Dalam kegiatan usaha bank yaitu people, profit dan manage, di mana aspek sosial, ekonomi dan lingkungan harus berjalan dengan selaras," kata Hermawan, Kamis (15/6/2023).

Komitmen MNC Bank pada keuangan berkelanjutan dituangkan dalam RAKB yang memuat rencana berkelanjutan jangka panjang tahun 2023-2027. RAKB ini merupakan rencana lanjutan setelah aplikasi pengaman di tahun 2022.

Berikut RAKB MNC Bank di 2023:

1. Memberikan informasi dan mengajak untuk mengaplikasikan prinsip dasar keuangan berkelanjutan serta kampanye penghematan energi, listrik, BBM kertas dan air, guna menumbuhkan awareness terhadap aktivitas keuangan berkelanjutan pada karyawan MNC Bank di kantor pusat maupun cabang.