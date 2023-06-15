Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Erick Thohir Rombak Direksi Antam, Berikut Susunan Terbarunya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:33 WIB
Erick Thohir Rombak Direksi Antam, Berikut Susunan Terbarunya
Antam Rombak Direksi. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) susunan anggota direksi perseroan. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), hari ini.

Pemegang saham sepakat memberhentikan dengan hormat dua Direktur perseroan, yaitu Dolok Robert Silaban selaku Direktur Pengembangan Usaha, dan Basar Simanjuntak yang menduduki kursi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

"Dewan Komisaris dan Direksi ANTM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dolok Robert Silaban dan Bapak Basar Simanjuntak atas dedikasi dan dukungannya kepada ANTAM selama menjabat," kata manajemen di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Menyusul pemberhentian tersebut, perseroan mengangkat Hartono selaku Direktur Operasi dan Produksi, serta Achmad Ardianto untuk mengisi posisi Direktur SDM.

Adapun tugas I Dewa Bagus Wirantaya dipindahkan dari semula Direktur Operasi dan Produksi, menjadi Direktur Pengembangan Usaha. Adapun masa jabatan pengurus baru ini akan meneruskan sisa masa jabatan sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, hingga kuartal I-2023, ANTM mencatatkan laba tahun berjalan senilai Rp1,66 triliun. Realisasi itu meningkat 13% year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2022 sebesar Rp1,47 triliun.

Adapun penjualan ANTM sepanjang tiga bulan pertama mencapai Rp11,59 triliun, alias meningkat 19% yoy dibandingkan kuartal I-2022 senilai Rp9,75 triliun. Penjualan domestik mendominasi pendapatan ANTM yakni mencapai 86% dari total penjualan bersih perseroan.

Dengan penetapan anggota Direksi baru ini, maka berikut adalah susunan pengurus ANTM:

A. Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: F.X. Sutijastoto

- Komisaris Independen: Gumilar Rusliwa Somantri

- Komisaris Independen: Anang Sri Kusuwardono

- Komisaris: Bambang Sunarwibowo

- Komisaris: Dilo Seno Widagdo

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190065/rupslb_antam-tNfx_large.jpg
Berikut Susunan Pengurus Baru Antam Usai RUPSLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190058/rupslb_antam-CAol_large.jpg
RUPSLB, Untung Budiharto Jadi Dirut Baru dan Irwandy Arif Kembali Jabat Komut Antam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173302/laba_antam-n2qY_large.jpg
Berkat Hilirisasi, Antam Raup Laba Rp1,4 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173269/bos_antam-6Kyf_large.jpeg
Bos Antam Ungkap Kelangkaan Emas Akibat Keterbatasan Modal Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173252/bos_antam-zlo6_large.jpeg
Curhat ke DPR, Dirut Antam Ungkap Hambatan Produksi dan Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173248/emas_antam_impor-ZFCS_large.jpg
Antam Akui Impor 30 Ton Emas, Produksi Lokal Hanya 1 Ton per Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement