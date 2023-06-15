Erick Thohir Rombak Direksi Antam, Berikut Susunan Terbarunya

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) susunan anggota direksi perseroan. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), hari ini.

Pemegang saham sepakat memberhentikan dengan hormat dua Direktur perseroan, yaitu Dolok Robert Silaban selaku Direktur Pengembangan Usaha, dan Basar Simanjuntak yang menduduki kursi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

"Dewan Komisaris dan Direksi ANTM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dolok Robert Silaban dan Bapak Basar Simanjuntak atas dedikasi dan dukungannya kepada ANTAM selama menjabat," kata manajemen di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Menyusul pemberhentian tersebut, perseroan mengangkat Hartono selaku Direktur Operasi dan Produksi, serta Achmad Ardianto untuk mengisi posisi Direktur SDM.

Adapun tugas I Dewa Bagus Wirantaya dipindahkan dari semula Direktur Operasi dan Produksi, menjadi Direktur Pengembangan Usaha. Adapun masa jabatan pengurus baru ini akan meneruskan sisa masa jabatan sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, hingga kuartal I-2023, ANTM mencatatkan laba tahun berjalan senilai Rp1,66 triliun. Realisasi itu meningkat 13% year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2022 sebesar Rp1,47 triliun.

Adapun penjualan ANTM sepanjang tiga bulan pertama mencapai Rp11,59 triliun, alias meningkat 19% yoy dibandingkan kuartal I-2022 senilai Rp9,75 triliun. Penjualan domestik mendominasi pendapatan ANTM yakni mencapai 86% dari total penjualan bersih perseroan.

Dengan penetapan anggota Direksi baru ini, maka berikut adalah susunan pengurus ANTM:

A. Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: F.X. Sutijastoto

- Komisaris Independen: Gumilar Rusliwa Somantri

- Komisaris Independen: Anang Sri Kusuwardono

- Komisaris: Bambang Sunarwibowo

- Komisaris: Dilo Seno Widagdo