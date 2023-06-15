Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Susunan Direksi-Komisaris Terbaru MNC Kapital Indonesia (BCAP)

Viola Triamanda , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:16 WIB
Susunan Direksi-Komisaris Terbaru MNC Kapital Indonesia (BCAP)
MNC Kapital Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam RUPST itu, perseroan menerima pengunduran diri Tien dari jabatannya selaku Komisaris perseroan.

Serta RUPST juga menyetujui dan menetapkan Ageng Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur untuk diangkat menjadi Komisaris Perseroan.

 BACA JUGA:

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan," ujar Direktur Utama MNC Kapital Indonesia, Mashudi Hamka, Kamis (15/06/2023).

 BACA JUGA:

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terbaru:

Komisaris

- Komisaris Utama: Wito Mailoa

- Komisaris: Ageng Purwanto

- Komisaris Independen: Sukisto.

 

Telusuri berita finance lainnya
