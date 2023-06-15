Advertisement
MARKET UPDATE

MNC Kapital Yakin Kinerja Semakin Cemerlang di Masa Endemi

Viola Triamanda , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:58 WIB
MNC Kapital Yakin Kinerja Semakin Cemerlang di Masa Endemi
Target MNC Kapital di 2023. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mencatatkan kinerja solid sepanjang 2022. Capaian tahun lalu pun diyakini bisa diulang pada 2023.

Direktur Utama MNC Kapital Indonesia Mashudi Hamka menyatakan, pihaknya yakin dan optimis bahwa di tahun ini kinerja perseroan akan semakin membaik.

"Meskipun banyak kendala perekonomian di Indonesia dan global, namun bisnis kita tetap sehat di 2022, tentu di masa endemi ini kita tetap optimis," ujarnya kepada MPI, Kamis (15/6/2023).

Dia melanjutkan, anak usaha MNC Kapital pun turut mencatatkan performa yang menakjubkan seperti MNC Bank yang labanya meningkat 166,03% di kuartal I-2023.

"Kemudian ada MNC Insurance, MNC Guna Usaha, dan unit lain yang sudah memberikan kontribusi yang bagus untuk pertumbuhan MNC Kapital saat ini," tambahnya.

Halaman:
1 2
