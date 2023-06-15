Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Erick Thohir Tunjuk Ahmad Dani Jadi Dirut PT Timah, Berikut Susunan Direksinya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |18:03 WIB
Erick Thohir Tunjuk Ahmad Dani Jadi Dirut PT Timah, Berikut Susunan Direksinya
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Timah Tbk (TINS) sepakat mengangkat Ahmad Dani Virsa diangkat sebagai Direktur Utama menggantikan Achmad Ardianto yang pada hari yang sama terpilih kembali sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Aneka Tambang (ANTAM).

Perubahan pengurus juga terjadi di Direktorat Operasi dan Produksi, Direktorat SDM, dan Direktorat Pengembangan Usaha PT TIMAH Tbk Purwoko yang sebelumnya menjabat sebagi Direktur Operasi dan Produksi digantikan oleh Nur Adi Kuncoro, Direktur SDM Yennita digantikan oleh Tigor Pangaribuan dan Direktur Pengembangan Usaha Alwin Albar digantikan oleh Koko Wigyantoro, sedangkan Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko tetap dijabat oleh Vina Eliani.

RUPST juga menetapkan pengurus baru di jajaran komisaris TINS. Komisaris Utama tetap dipercayakan kepada M. Alfan Baharudin, sementara komisaris independen dipercayakan kepada Agus Rajani Panjaitan, posisi Komisaris dipercayakan kepada Yudo Dwinanda Priaadi, Rustam Effendi dan Sufyan Syarif.

Terkait perubahan manajemen TINS, Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Abdullah Umar, menyampaikan bahwa perubahan dan penyesuaian pengurus di tubuh TINS merupakan sesuatu yang biasa dimana pemilihan Pengurus TINS merupakan domain pemegang saham, yang pasti sudah memiliki pertimbangan yang matang dalam menentukan sosok-sosok yang akan memimpin kinerja TINS ke depan.

“Dalam setiap emiten, pergantian pengurus oleh pemegang saham merupakan hal yang biasa, apalagi tujuannya untuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Semoga dengan komposisi pengurus yang baru dapat membawa perusahaan untuk lebih baik lagi kedepan yang diprediksi semakin dinamis dan kompetitif,” jelas Abdullah dalam konferensi pers usai RUPST, Kamis (15/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement