HOME FINANCE MARKET UPDATE

Erick Thohir Bocorkan Rencana IPO PHE, Palm Co dan Sugar Co

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |18:19 WIB
Erick Thohir Bocorkan Rencana IPO PHE, Palm Co dan Sugar Co
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Pencatatan saham perdana atau Initial public offering (IPO) PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Palm Co, dan, Sugar Co IPO ditargetkan bisa terlaksana pada akhir 2023.

Saat ini proses persiapan melantai di pasar modal terus dibidik pemerintah.

 BACA JUGA:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, target IPO anak usaha PT Pertamina (Persero) dan Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III) di akhir tahun menjadi momentum yang tepat.

Alasannya, karena peningkatan ketahanan energi dan produksi minyak menjadi isu strategis di dalam negeri saat ini.

 BACA JUGA:

"Kalau PTPN dan Pertamina, ya kalau bisa tahun ini, kenapa tidak karena ini momentum kita fokus meningkatkan yang namanya energi ketahanan yang kita harus pastikan dan rencana ini tidak lain kan untuk meningkatkan produksi minyak kita," ujar Erick saat ditemui di gedung DPR RI, Kamis (15/6/2023).

Di sektor minyak dan gas bumi (migas), Erick memastikan produksi minyak di dalam negeri bisa naik 5% per tahunnya. Target tersebut harus dibarengi dengan permodalan yang cukup dari PHE.

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Pertamina PHE saham IPO BUMN
