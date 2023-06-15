Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Stafsus Menteri ESDM Irwandy Arif Diangkat Jadi Komisaris Utama Bukit Asam

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:30 WIB
Stafsus Menteri ESDM Irwandy Arif Diangkat Jadi Komisaris Utama Bukit Asam
Perubahan Komisaris Utama PTBA. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyetujui pengangkatan Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama perseroan. Keputusan ini didapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Kamis (15/6/2023).

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, perseroan menyetujui usulan perubahan susunan pengurus. RUPST PTBA mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama dan Devi Pradnya Paramita sebagai Komisaris.

“RUPS juga menyetujui pengangkatan Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama, Kurnia Toha sebagai Komisaris Independen, dan Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen,” kata Arsal dalam konferensi pers di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Arsal melanjutkan, keluarga besar PTBA mengucapkan selamat kepada jajaran direksi dan komisaris yang telah diangkat. Perseroan juga menyampaikan terima kasih kepada Agus Suhartono dan Devi Pradnya Paramita atas dedikasi yang telah diberikan untuk kemajuan perseroan.

“PTBA terus berkomitmen menjalankan transformasi guna mencapai visi dan misi perusahaan,” imbuh Arsal.

Berikut susunan pengurus PTBA usai RUPST:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irwandy Arif

Komisaris Independen : Kurnia Toha

Komisaris Independen : Rahmat Hidayat Pulungan

Komisaris Independen : Andi Pahril Pawi

Komisaris : E Piterdono HZ

Komisaris : Carlo Brix Tewu

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/278/3146828/rups_ptba-qByP_large.jpg
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Baru Bukit Asam (PTBA)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/278/3129307/laba_ptba-Xbru_large.jpg
Pendapatan Naik, Laba PTBA Turun 16% Jadi Rp5,10 Triliun Sepanjang 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003300/laba-bersih-bukit-asam-ptba-turun-jadi-rp790-miliar-di-kuartal-i-2024-BFNzc5RKPn.png
Laba Bersih Bukit Asam (PTBA) Turun Jadi Rp790 Miliar di Kuartal I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/278/2980695/laba-bersih-ptba-turun-51-jadi-rp6-1-triliun-pada-2023-ini-penyebabnya-8QYJCn23QU.png
Laba Bersih PTBA Turun 51% Jadi Rp6,1 Triliun pada 2023, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/278/2955484/produksi-batu-bara-bukit-asam-ptba-tembus-41-9-juta-ton-pada-2023-Bz74YfpjwU.jpeg
Produksi Batu Bara Bukit Asam (PTBA) Tembus 41,9 Juta Ton pada 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911449/bukit-asam-cetak-laba-rp3-8-triliun-hingga-kuartal-iii-2023-xJKXXpF1d4.jfif
Bukit Asam Cetak Laba Rp3,8 Triliun hingga Kuartal III-2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement