Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

The Fed Tahan Suku Bunga di Level 5%-5,25%

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:10 WIB
The Fed Tahan Suku Bunga di Level 5%-5,25%
The Fed tahan suku bunga (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTAThe Fed mempertahankan kisaran target suku bunga dana federal tidak berubah pada 5,0% hingga 5,25%. Sebelumnya suku bunga Bank Sentral AS sudah naik selama 10 kali berturut-turut sejak Maret 2022.

"Mempertahankan kisaran target stabil pada pertemuan ini memungkinkan komite untuk menilai informasi tambahan dan implikasinya terhadap kebijakan moneter," kata Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dilansir dari Antara, Kamis (15/6/2023).

Jeda kenaikan suku bunga diperkirakan karena tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun indeks harga konsumen AS melambat menjadi 4,0% pada Mei, dari puncaknya 9,1% pada Juni 2022.

Federal Reserve menegaskan kembali bahwa mereka sangat berkomitmen untuk mengembalikan inflasi ke target 2,0% dan akan terus mengurangi kepemilikannya atas sekuritas surat utang pemerintah, utang lembaga, dan sekuritas yang didukung hipotek seperti yang direncanakan.

Untuk menjinakkan inflasi, The Fed telah melakukan pengetatan moneter yang agresif melalui peningkatan suku bunga federal fund sebesar 500 basis poin secara akumulatif.

Khususnya, para pembuat kebijakan moneter dari Fed menaikkan proyeksi suku bunga dana federal untuk tahun 2023 menjadi 5,6% dari 5,1% pada Maret, yang menunjukkan bahwa Fed dapat melanjutkan kenaikan suku bunga setelah jeda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136074/the_fed-J6Kw_large.jpg
The Fed Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan di Level 4,25%-4,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/320/3045719/the-fed-diprediksi-turunkan-suku-bunga-di-september-dan-november-2024-LO2wWCSocC.jpg
The Fed Diprediksi Turunkan Suku Bunga di September dan November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/320/3044514/ojk-prediksi-the-fed-pangkas-suku-bunga-3-kali-tahun-ini-FstDTMS0cv.jpg
OJK Prediksi The Fed Pangkas Suku Bunga 3 Kali Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/320/2986118/tok-the-fed-tahan-suku-bunga-acuan-5-25-5-5-53eobF1Yzm.jpg
Tok! The Fed Tahan Suku Bunga Acuan 5,25%-5,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/320/2961923/bank-sentral-as-diramal-tahan-suku-bunga-JkwPIfKaAj.jpg
Bank Sentral AS Diramal Tahan Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/320/2961800/the-fed-diproyeksi-tahan-suku-bunga-di-awal-februari-xOgT1WfOCS.jpg
The Fed Diproyeksi Tahan Suku Bunga di Awal Februari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement