Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Dunia Akhirnya Rebound

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:31 WIB
Harga Emas Dunia Akhirnya <i>Rebound</i>
Harga emas berjangka naik (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Harga Emas dunia akhirnya menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga emas menghentikan kerugian selama tiga hari berturut-turut karena tekanan inflasi AS mereda ketika investor menunggu lebih banyak isyarat dari kesimpulan pertemuan Federal Reserve.

Melansir Antara, Kamis (15/6/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD10,30 atau 0,53% menjadi USD1.968,90 per ounce.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Rabu (14/6/2023) bahwa indeks harga produsen (IHP) AS turun 0,3% pada Mei setelah naik tipis 0,2% pada April, tanda lain bahwa tekanan inflasi terus mereda dalam menghadapi kenaikan suku bunga berulang kali oleh Federal Reserve. IHP naik 1,1% pada Mei dari setahun lalu, kenaikan tahun-ke-tahun terkecil sejak Desember 2020.

Tak lama setelah lantai perdagangan emas ditutup, pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utama AS tidak berubah pada Juni di 5,00-5,25%, tetapi menaikkan target suku bunga dana Fed menjadi 5,6% dari 5,1%, yang menyiratkan dua lagi kenaikan suku bunga 25 basis poin tahun ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192549/harga_emas_antam-EGug_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192364/harga_emas-FvN9_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192362/harga_emas_antam-idE3_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp9.000 Dibanderol Rp2.596.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192238/harga_emas_di_pegadaian-zYbK_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Naik  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/622/3192101/emas_antam-LMPp_large.jpg
4 Fakta Harga Emas Antam Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus Rp2.605.000 per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/622/3192090/emas_antam-FvZI_large.jpg
Harga Emas Antam Cetak Rekor Baru! Naik Rp16.000 Jadi Rp2.605.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement