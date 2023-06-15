Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OECD Catat PDB Negara G20 Tumbuh 0,9% di Kuartal I-2023

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:35 WIB
OECD Catat PDB Negara G20 Tumbuh 0,9% di Kuartal I-2023
PDB negara G20 tumbuh 0,9% (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) mencatat produk domestik bruto (PDB) di kawasan negara-negara anggota G20 tumbuh sebesar 0,9% di kuartal I 2023. Pertumbuhan di kawasan G20 didorong oleh pembukaan kembali ekonomi di China, yang pertumbuhan PDB-nya mencapai 2,2% dibandingkan dengan 0,6% pada kuartal keempat (Q4) tahun 2022, sebut OECD dalam laporan sementaranya.

Melansir Antara, Kamis (15/6/2023), di antara negara-negara BRICS, PDB India tumbuh sebesar 1,9% pada kuartal pertama 2023, sementara ekonomi Brasil dan Afrika Selatan pulih dari kontraksi pada kuartal keempat 2022, dan tumbuh masing-masing sebesar 1,9% dan 0,4% pada kuartal pertama 2023.

Amerika Serikat melihat pertumbuhan PDB melambat menjadi 0,3% pada kuartal pertama 2023, dibandingkan dengan 0,6% pada kuartal keempat 2022, laporan OECD menunjukkan.

Topik Artikel :
PDB OECD GDP pertumbuhan G20
Telusuri berita finance lainnya
