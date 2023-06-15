Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

America's Got Talent Ternyata Fasilitasi Biaya Akomodasi dan Transportasi Putri Ariani

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |09:30 WIB
America's Got Talent Ternyata Fasilitasi Biaya Akomodasi dan Transportasi Putri Ariani
Putri Ariani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - America’s Got Talent ternyata fasilitasi biaya akomodasi dan transportasi Putri Ariani. Hal ini disampaikan langsung olehnya dalam podcast Close The Door bersama Deddy Corbuzier.

Dirinya terus menjadi perbincangan dikarenakan meriah Golden Buzzer dari Simon Cowell di America’s Got Talent. Berkat hal tersebut, Putri Ariani berhasil langsung melaju ke babak live show.

Pihak America’s Got Talent ternyata fasilitasi biaya akomodasi dan transportasi Putri Ariani. Dalam akun media sosialnya, menjelaskan bahwa peserta yang tinggal di jarak 15- hingga 300 mil dari teater akan ditunjang terkait biaya transportasinya.

Selain itu, biaya akomodasi selama Putri di Amerika Serikat sepenuhnya ditanggung oleh pihak America's Got Talent.

"Diinvite. Biaya dari sana, (biaya) sendiri belum bisa" ujar Putri Ariani dilansir dari podcast Close The Door.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/205/3159753//kris_dayanti_bakal_hadir_di_konser_40_tahun_dwiki_darmawan-gUoS_large.JPG
Kris Dayanti Janjikan Penampilan Spesial di Konser 40 Tahun Dwiki Dharmawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374//putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981//putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/205/3086526//soundtrack-CZUi_large.jpg
Super Soundtrack in Jakarta, Nostalgia K-Drama Lewat Pertunjukan Orkestra
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement