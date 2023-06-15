America's Got Talent Ternyata Fasilitasi Biaya Akomodasi dan Transportasi Putri Ariani

JAKARTA - America’s Got Talent ternyata fasilitasi biaya akomodasi dan transportasi Putri Ariani. Hal ini disampaikan langsung olehnya dalam podcast Close The Door bersama Deddy Corbuzier.

Dirinya terus menjadi perbincangan dikarenakan meriah Golden Buzzer dari Simon Cowell di America’s Got Talent. Berkat hal tersebut, Putri Ariani berhasil langsung melaju ke babak live show.

Pihak America’s Got Talent ternyata fasilitasi biaya akomodasi dan transportasi Putri Ariani. Dalam akun media sosialnya, menjelaskan bahwa peserta yang tinggal di jarak 15- hingga 300 mil dari teater akan ditunjang terkait biaya transportasinya.

Selain itu, biaya akomodasi selama Putri di Amerika Serikat sepenuhnya ditanggung oleh pihak America's Got Talent.

"Diinvite. Biaya dari sana, (biaya) sendiri belum bisa" ujar Putri Ariani dilansir dari podcast Close The Door.