OJK: Kresna Life Belum Penuhi Komitmen Penyehatan Keuangan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |09:55 WIB
Kresna Life belum penuhi komitmen penyehatan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan PT Asuransi Jiwa Kresna Life belum memenuhi komitmen upaya penyehatan sebagaimana Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disampaikan ke OJK tanggal 30 Desember 2022 dan perbaikan RPK 20 Februari 2023 dengan melakukan penambahan modal.

“Kesalahan pengelolaan perusahaan, serta tidak adanya komitmen yang jelas dan kesungguhan dari pemegang saham untuk melakukan penyehatan keuangan melalui penambahan modal telah membuat permasalahan Kresna Life semakin berlarut,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam siaran pers, Kamis (15/6/2023).

Menurut Ogi, Kresna Life tidak melakukan upaya alternatif penambahan setoran modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau menggandeng strategic investor, tetapi hanya mengajukan skema konversi kewajiban kepada pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (subordinasi loan/SOL).

“Skema konversi ini juga tidak dapat membantu likuiditas Kresna Life, karena tidak ada aliran dana masuk sebagai tambahan permodalan,” imbuh Ogi.

Mengenai skema konversi SOL ini, pihak Kresna Life juga belum menyerahkan dokumen hasil perjanjian konversi SOL dari pemegang polis yang memutuskan untuk setuju dan telah diaktanoraliilkan.

1 2
