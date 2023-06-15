Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Selandia Baru Resesi! Ekonomi Minus

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:14 WIB
Selandia Baru Resesi! Ekonomi Minus
Selandia Baru alami resesi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Selandia Baru resmi mengalami resesi. Produk domestik bruto Selandia Baru turun 0,1% pada kuartal pertama menurut data pemerintah yang diterbitkan hari ini, Kamis (15/6/2023).

Hal tersebut terjadi karena bank sentralnya memulai siklus kenaikan suku bunga secara agresif di dunia.

Melansir CNBC, Kamis (15/6/2023), data terbaru dari Wellington menandai resesi teknis untuk ekonomi, setelah melaporkan penurunan 0,7% yang direvisi pada kuartal terakhir tahun 2022.

Resesi teknikal terjadi saat ekonomi sebuah negara terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, ekonomi tumbuh 2,9% di kuartal pertama.

Para ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan Selandia Baru akan mengalami kontraksi 0,1% dari kuartal ke kuartal dan pertumbuhan 2,6% dari tahun ke tahun.

Dampak dari ini Dolar Selandia Baru turun 0,23% terhadap dolar AS setelah rilis. Saham-saham pun sedikit berubah, sedangkan Indeks S&P/NZX 50 diperdagangkan 0,144% lebih tinggi.

Pada pertemuan bulan Mei, Reserve Bank of New Zealand menaikkan suku bunga acuannya ke level tertinggi dalam 14 tahun terakhir, dengan kenaikan 25 basis poin yang mengangkat suku bunga acuan menjadi 5,5%.

"Ada berbagai hasil di tingkat industri pada kuartal Maret 2023, dengan lebih dari separuh industri mengalami penurunan pada kuartal tersebut," kata manajer umum wawasan ekonomi dan lingkungan Selandia Baru, Jason Attewell.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/17/320/2215325/pulihkan-ekonomi-dari-covid-19-selandia-baru-alokasikan-rp450-triliun-WiLYPLpqwv.jpg
Pulihkan Ekonomi dari Covid-19, Selandia Baru Alokasikan Rp450 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/20/320/1442211/mendag-selandia-baru-investasi-ternak-tunggu-kesepakatan-9wWRb2pJ8q.gif
Mendag Selandia Baru: Investasi Ternak Tunggu Kesepakatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/19/320/1441822/selandia-jajaki-kerjasama-teknologi-pertanian-jatim-LFmjI4CCXo.jpg
Selandia Jajaki Kerjasama Teknologi Pertanian Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/18/320/1440628/perdagangan-dengan-selandia-baru-ditargetkan-naik-ke-usd3-miliar-ukqWaLZ6j7.jpg
Perdagangan dengan Selandia Baru Ditargetkan Naik ke USD3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/01/470/1279094/pondok-bersejarah-di-selandia-baru-dibanderol-rp14-miliar-oNZcoKxQYa.jpg
Pondok Bersejarah di Selandia Baru Dibanderol Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/11/24/320/533696/9MljWYhb4j.jpg
Produk Pangan Selandia Baru Serbu Bali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement