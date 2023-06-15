Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendag Bertemu Bos TikTok Bahas Digitalisasi UMKM Indonesia

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:22 WIB
Mendag Bertemu Bos TikTok Bahas Digitalisasi UMKM Indonesia
Mendag bertemu CEO TikTok (Foto: Kemendag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertemu Chief Executive Officer (CEO) TikTok Shou Zi Chew di kantor Kementerian Perdagangan. Pada pertemuan tersebut, Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, TikTok memiliki pengaruh besar terhadap ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia, khususnya dalam mempercepat proses digitalisasi.

“Tidak hanya menjadi platform hiburan, TikTok juga berpengaruh besar terhadap ekosistem UMKM Indonesia. Kami senang, perkembangan digital seperti TikTok mempermudah pertemuan antara pembeli dengan produsen,” kata pria yang akrab disapa Mendag Zulhas itu.

Zulhas menambahkan, keberadaan platform digital membuat produsen dan pembeli terhubung secara langsung, sehingga memotong peran rantai distribusi. “Ini sangat berpengaruh. khususnya bagi pelaku bisnis UMKM,” lanjutnya.

Sementara CEO Shou mengungkapkan, kunjungannya ke Indonesia ingin bertemu dengan Menteri Perdagangan untuk mengungkapkan terima kasihnya secara langsung dukungan terhadap perkembangan TikTok, salah satunya dengan penerbitan izin TikTok Shop di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
