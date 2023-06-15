Mengintip Harta Kekayaan Milik Primus Yustisio, Ternyata Punya Rp100 Miliar

JAKARTA- Mengintip harta kekayaan milik Primus Yustisio menarik dikulik. Dalam hal ini, suami dari Jihan Fahira ini merupakan angota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Mengintip harta kekayaan milik Primus Yustisio dari laporan ELHKPN senilai Rp100.099.280.575 atau Rp100,09 miliar.
Berikut rincian harta kekayaan Primus Yustisio:
Tanah dan Bangunan (Rp 87.678.000.000)
- Tanah dan Bangunan Seluas 237 m2/400 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp16.590.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 687 m2/1000 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp48.090.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1490 m2/800 m2 di Tangerang Seatan senilai Rp16.390.000.000
- Tanah Seluas 1888 m2 di Tangerangsenilai Rp6.608.000.000