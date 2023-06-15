Naik 14,3%, BPS Catat Impor Indonesia USD21,2 Miliar di Mei 2023

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat impor Indonesia di Mei 2023 mencapai USD21,28 miliar, atau naik 38,65% secara bulanan dibanding April 2023 (mtm). Angka ini meningkat 14,35% dibandingkan Mei 2022 (yoy).

"Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan impor satu bulan pasca libur lebaran selalu menunjukkan pola meningkat," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Dia mencatat bahwa impor untuk seluruh jenis penggunaan meningkat pada Mei 2023. Impor bahan baku/penolong menyumbang 71,93% dari total impor Mei 2023, atau sebesar USD15,31 miliar.

"Angka ini diikuti dengan impor barang modal sebesar USD3,90 miliar dan konsumsi USD2,07 miliar," ucap Edy.

Secara bulanan, dia mengatakan bahwa impor barang modal mengalami kenaikan tertinggi sebesar 66,03% dibandingkan April 2023, diikuti konsumsi yang mengalami kenaikan 47,96% (mtm) dan bahan baku/penolong yang juga naik sebesar 31,98%.