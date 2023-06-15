Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Perdagangan RI Surplus USD0,44 Miliar pada Mei 2023, Rekor 37 Bulan Beruntun

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:00 WIB
Neraca Perdagangan RI Surplus USD0,44 Miliar pada Mei 2023, Rekor 37 Bulan Beruntun
Neraca perdagangan RI. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus di bulan Mei 2023.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mencatat bahwa angka surplusnya mencapai USD0,44 miliar.

"Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia hingga Mei 2023 surplus selama 37 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Edy dalam Rilis BPS di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Hanya saja, surplus perdagangan Mei 2023 ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan Mei 2022.

"Surplus neraca perdagangan ditopang oleh surplus neraca komoditas nonmigas sebesar USD2,26 miliar, yang terdiri dari bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), dan besi dan baja (HS 72)," jelas Edy.

 

