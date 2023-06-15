Cek Pangan di Pasar Menteng Pulo, Jokowi Kaget Harga Beras Medium Rp9.000

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau harga bahan pokok di Pasar Menteng Pulo, Jakarta pada hari ini untuk melihat potensi pergerakan inflasi dalam beberapa waktu ke depan.

“Saya ingin melihat situasi harga, terutama berkaitan dengan inflasi setelah Lebaran,” kata Presiden Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Menurut Jokowi, sejumlah harga bahan pokok cukup terjaga. Adapun harga bahan pokok yang mengalami kenaikan adalah bawang merah yang mencapai Rp44 ribu-Rp45 ribu per kilogram, atau meningkat dibanding harga sebelumnya di Rp32 ribu-Rp34 ribu per kilogram.

Untuk komoditas lain seperti beras, Jokowi menyebut tidak ada masalah. Dia mengaku kaget harga beras medium ada yang sebesar Rp9.000 per kg.

“Beras tadi yang medium dijual Rp9.000, Rp9,500 juga ada. Saya kaget juga ternyata ada yang Rp9.000 bagus saya rasa,” kata dia seperti dilansir Antara.