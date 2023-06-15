Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 3 Negara Penyumbang Terbesar Surplus Neraca Dagang Indonesia

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:24 WIB
Daftar 3 Negara Penyumbang Terbesar Surplus Neraca Dagang Indonesia
Neraca perdagangan RI. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS), melaporkan ada tiga negara penyumbang surplus terbesar perdagangan non migas Indonesia di Mei 2023.

"Posisi pertama diduduki oleh Amerika Serikat (AS). Neraca perdagangan Indonesia-AS tercatat surplus sebesar USD1.062,3 juta," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Angka ini disumbang oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) sebesar USD255,2 juta, pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (HS 62) sebesar USD195,5 juta, dan pakaian dan aksesorinya (rajutan) (HS 61) sebesar USD174,8 juta.

"Posisi kedua diduduki oleh Filipina dengan total surplus neraca perdagangan Indonesia-Filipina sebesar USD839,1 juta," terang Edy.

Adapun penyumbang surplus terbesarnya adalah bahan bakar mineral (HS 27) sebesar USD299,3 miliar, kendaraan dan bagiannya (HS 87( sebesar USD249,2 miliar, dan bijih logan, terak, dan abu (HS 26) sebesar USD62,4 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191410/menko_airlangga-g29H_large.png
Kesepakatan Tarif Dagang RI-AS Mundur ke Januari 2026, Ini Penjelasan Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186995/neraca_dagang_ri-wi1V_large.JPG
Neraca Dagang RI Surplus 66 Bulan Berturut-turut, Oktober Tembus USD2,39 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173693/pelabuhan-gUER_large.jpg
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD5,49 Miliar di Agustus, 64 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168992/menkeu_purbaya-PQ6y_large.jpg
Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Neraca Dagang RI Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168456/chile-cP5G_large.jpg
Hubungan Dagang Indonesia-Chile Terus Meningkat, Ini Buktinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement