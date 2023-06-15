Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut: Keputusan Impor KRL Bekas Paling Lambat Pekan Depan

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:26 WIB
Menko Luhut: Keputusan Impor KRL Bekas Paling Lambat Pekan Depan
Impor KRL bekas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan segera mengumumkan keputusan final terkait impor KRL bekas dari Jepang. Menurutnya, keputusan akan ditetapkan paling lambat pekan depan.

"Saya harapkan (rapat keputusan) minggu ini, paling lambat pekan depan," kata Luhut usai hadiri acara TikTok Southeast Asia Socio-Economic Impact Report di Hotel The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Adapun Luhut menegaskan bahwa keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan mengacu pada hasil riview Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di mana hasil riview BPKP yang telah dilakukan menyatakan bahwa BPKP tidak merekomendasikan rencana impor KRL bekas bahwa rencana impor tidak diperlukan.

"Saya berpegang ke hasil audit. Jadi tidak boleh pakai perasaan. Perasaan itu jatuh cinta saja," kata Luhut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
